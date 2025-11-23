الزمالك يكتفي بهدف ويهزم زيسكو في الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتفى فريق الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه سيف الدين الجزيري في الدقيقة 42، ليتخطى عقبة ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

وفاز الزمالك بهدف ليحصد أول 3 نقاط ويزاحم المصري على صدارة المجموعة الرابعة، بعدما فاز الفريق البورسعيدي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 2-1 في وقت سابق اليوم.

وقدم الزمالك أداء باهتا، خاصة في الشوط الثاني الذي كاد يتعادل فيه زيسكو من خلال أكثر من محاولة.

بدأ الزمالك بضغط مبكر على دفاع زيسكو الذي لم يكن منظما بشكل كبير، ما أدى إلى وجود خطورة مبكرة على مرمى الفريق الزامبي.

وفي الدقيقة 4 كاد ناصر ماهر أن يفتتح التسجيل بعد عرضية عمر جابر التي تهيأت برأس أحمد شريف إلى ناصر ليسدد ولكن في يد الحارس.

وتصدى الحارس الزامبي لتسديدة بيزيرا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمد شحاتة.

وكادت تسديدة فتوح في الدقيقة 9 أن تسكن شباك زيسكو من مسافة بعيدة، لكن مرت بجوار القائم.

وفي أول محاولة من زيسكو في الدقيقة 12 سدد موليجا كرة خادعة باتجاه مرمى عواد، لكنها وصلت للحارس بسهولة.

وبعد دقائق من الهدوء والاستسلام للدفاع المُحكم من زيسكو، سدد بيزيرا كرة في الدقيقة 25 اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وكاد أحمد شريف أن يسجل هدف التقدم بعدما استغل خطأ دفاعي وانطلق وراوغ الدفاع في الدقيقة 28، لكنه سدد في النهاية كرة أرضية سهلة في يد الحارس.

ومرت رأسية سيف الجزيري من عرضية ناصر ماهر في الدقيقة 37 إلى جوار القائم.

الجزيري يتقدم

وسجل سيف الدين الجزيري هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 42 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ المدافع ويسدد كرة خادعة سكنت الشباك.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل الزمالك الضغط ولكن بأعصاب أهداف

وفي الدقيقة 51 أهدر أحمد شريف فرصة أخرى للتسجيل بتسديدة تصدى لها الحارس.

كما مرت رأسية محمود حمدي "الونش" في الدقيقة 52 بجوار القائم.

وشارك عبدالله السعيد على حساب أحمد شريف في الدقيقة 61.

ودفع أحمد عبدالرؤوف بمحمود جهاد العائد بعد غياب، على حساب نبيل عماد "دونجا" وعدي الدباغ على حساب مُسجل الهدف سيف الدين الجزيري.

وكاد موسى كوما أن يباغت الزمالك بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لعواد في الدقيقة 73 لتضيع فرصة التعادل.

وأنقذ عواد فرصة أخرى في الدقيقة 81 من مرتدة سريعة مع غياب الرقابة الدفاعية.

وفي ظل تراجع زملكاوي واضح دفع عبدالرؤوف بشيكو بانزا وآدم كايد على حساب ناصر ماهر ومحمود جهاد.

وأهدر بيزيرا فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 88، بتسديدة أرضية بجوار القائم.