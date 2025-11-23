الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة غدا على القاهرة والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يتراوح بين 5 و7 درجات مئوية، اعتبارًا من غد الاثنين، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بسبب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت في مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أن الطقس في الفترة القادمة وحتى بداية الأسبوع القادم سيكون خريفيًا معتدلًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، مع توقعات بظهور سحب منخفضة ومتوسطة بالإضافة لفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة و الرعدية غدًا في أنحاء الجمهورية، خصوصًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، محذرة من احتمالية السيول في عدد من مدن محافظة البحر الأحمر، كحلايب وشلاتين ومرسى علم، بسبب طبيعتها الجبلية.

وتابعت أن الأمطار ستبدأ بشكل خفيف، وتزاد للمتوسط والرعدي بمرور النهار، مضيفة أن درجة الحرارة في القاهرة العظمى ستتراوح بين الـ26 والـ27 درجة مئوية نهارًا.

وأشارت إلى أن الأمطار ستستمر يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تقل فرص سقوطها الأربعاء، داعية المواطنين للحذر من السحب الرعدية، ونشاط الرياح المصاحب لها بجانب ضربات البرق والرعد.

وأوضحت أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 من ديسمبر القادم، مشرة إلى انتهاء الموجة الحارة التي ضربت البلاد من الأربعاء الماضي الـ19 من نوفمبر وحتى اليوم، والتي وصلت ذروتها اليوم في القاهرة الكبرى بـ33 درجة مئوية.

وتابعت أن هذا الارتفاع أعلى من المعدلات الطبيعية لهذه الفترة من العام بحوالي 6 أو 7 درجات مئوية، موضحة أن الكتل الهوائية الصحراوية، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هي المسببة لهذا الارتفاع.