التنمية المحلية: نسقنا مع المحافظات لتيسير العملية الانتخابية واستيعاب أعداد الناخبين المتوقعة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في إطار الاستعداد لبدأ المرحة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر أن تبدأ غدًا في التاسعة صباحًا، قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لتوفير كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير العملية الانتخابية في بيئة منظمة وآمنة بما يليق بالدولة المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أن الإجراءات اللوجستية، تضم تجهيزات الإنارة والتهوية والنظافة، ومراجعة مصادر الطاقة البديلة في محيط اللجان اللانتخابية، بالإضافة لإزالة الإشغالات، وتوفير كافة الخدمات للمشاركين في العملية الانتخابية، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أنه تم توفير كراسي متحركة، بالإضافة للمظلات ومناطق الانتظار في المدارس التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، وداخل محيط اللجان.

وأشار إلى قيام الوزارة بعمل مرورات ميدانية على المدارس التي ستجرى بها العملية الانتخابية، لضمان نظافة محيطها وإزالة الاشغالات وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها، استعدادًا لبدأ العملية الانتخابية غدًا.

وأوضح أن الوزارة نسقت مع القطاعات الخدمية المتمثلة في شركات الكهرباء بالمحافظات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خصوصًا في الفترة المخصصة لللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا وحتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته مساءً، ومع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستيعاب العدد المستهدف من الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية.

وأوضح التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبين غرف الأزمات وإدارة العمليات في المحافظات، بالإضافة للغرفة المركزية في مجلس الوزراء، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل مع الطوارئ الميدانية فورًا.

وتابع أن غرفة العمليات برئاسة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تتواصل باستمرار مع المحافظين وفرق العمل في غرف العمليات مرتبطة باللجان الانتخابية، لمتابعة "تمام" فتح اللجان والتدخل السريع في حالات الطوارئ لدعم المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد استعداد جميع المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي غدًا، داعيًا المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار نائبهم وومثلهم في المجلس التشريعي القادم، معلقًا: "هو دا اللي بيمثلنا كلنا كمواطنين على أرض الدولة المصرية في مجلس نيابي إن شاء الله في الخمس سنوات القادمة ".

وذكر أن هذه المرحلة تضم 13 محافظة هي، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



