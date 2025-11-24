ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات بالإسكندرية من ضبط 7 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي ارتكب 18 واقعة سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية عن قيام 7 أشخاص ــ لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة، وثلاثة عملاء سيئو النية ــ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توكتوك" داخل نطاق المحافظة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال كمائن أُعدّت لهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضُبطوا وبحوزتهم المسروقات. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 18 واقعة سرقة.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمناقشتهم أرشدوا عن المسروقات، فتم التحفظ عليها وضبط المركبة المستخدمة في الخطف، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.