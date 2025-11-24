قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن نتنياهو لم ينهي الحرب على غزة ولبنان، والمنطقة العربية، مضيفًا أن هناك وقف لإطلاق النار ولكن الحرب لم تنتهي.

وأضاف في لقاء عبر زوم مع الإعلامي أحمد سالم على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الأحد، أنها المرة الثالثة التي تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل وحشي، ما أدى لاستشهاد المئات وإصابات الكثيرين، بالإضافة للدمار الهائل الناتج عن هذا القصف.

وأوضح أن إسرائيل لم تكتف باحتلال 53% من قطاع غزة، بل تسعى لتوسيع هذه الرقعة، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق السلام بشكل متعدد، ومنها عدم فتح معبر رفح حتى اللحظة.

وعلق قائلًا: "وصلت الوقاحة بنتنياهو أن يطالب مصر بفتح الأبواب لتهجير الفلسطينيين من غزة عاد لنفس المعزوفة التي فشلت بسبب صمود الشعب الفلسطيني وإصرار مصر على رفض أي شكل من أشكال التهجير".

وأشار إلى أن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تهدف لتهجير الفلسطينيين 100%، مضيفًا أن العالم لا يلاحظ فظائع الاحتلال في الضفة الغربية، التي تتعرض يوميًا للحرق والقتل والإجرام.

وتابع كل يوم هناك شهداء في الضفة موضحًا استشهاد مواطنين اليوم ومثلهم بالأمس.

وذكر أن "عصابات الإرهاب الاستيطانية" تواصل هجماتها على القرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مشيرًا إلى تهجيرهم حوالي 60ألف مواطن فلسطيني من 3 مخيمات فلسطينية (جنين- وطول كرم- ونور شمس) إلى مناطق أخرى.

وتابع أن حوالي 60 موقعًا سكانيًا في منطقة الأغوار والخليل تم ترحيلهم، مؤكدًا أن هذا التهجير الداخلي والتضيق هو محاولة الوصول إلى تهجير الفلسطينيين للخارج .

وتساءل أين هو الموقف الأمريكي من هذه الخروقات، التي تحدث باعتبارها راعية هذا الاتفاق، مشددًا على أن نتنياهو يقوم بهذه الاستفزازات لجر المنطقة لتجديد كامل للحرب .