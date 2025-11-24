الأوقاف الفلسطينية تشيد ببرنامج دولة التلاوة المصري وتثمن إحياء مدرسة الأداء الأصيلة



- الأوقاف المصرية: نعتز بهذه الإشادة لأنها صادرة من أهلنا في فلسطين

أشادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين الشقيقة ببرنامج "دولة التلاوة" الذي تقدمه وزارة الأوقاف المصرية، مُثمنةً جهوده النوعية في خدمة القرآن الكريم وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة. وجاءت هذه الإشادة ضمن موجة واسعة من ردود الفعل الدولية التي تلقتها وزارة الأوقاف المصرية عقب النجاح الكبير للبرنامج، وتصدره الترند العربي والعالمي وانتشاره الواسع في الأوساط القرآنية والإعلامية.

وأعربت وزارة الأوقاف الفلسطينية في خطاب رسمي عن تقديرها العميق للنهج العلمي والروح الإيمانية التي يحملها البرنامج، مؤكدةً أنه قدّم نموذجًا متفردًا يجمع بين التلقي العلمي الرصين، والتربية القرآنية الرفيعة، وتسليط الضوء على مسيرة كبار القراء الذين تركوا بصمتهم الراسخة في تراث التلاوة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن "دولة التلاوة" أعاد الاعتبار للجمال الإيماني في الأداء القرآني، وأسهم في نشر الخطاب الوسطي المتزن الذي يلامس القلوب ويغرس روح القرآن في نفوس الأجيال الجديدة، مما جعله نموذجًا رائدًا يستحق الاقتداء.

ومن جانبها، أعربت وزارة الأوقاف المصرية عن اعتزازها البالغ بهذه الإشادة الكريمة، موضحةً أن مكانتها تتضاعف لأنها صادرة من أشقائنا في فلسطين، الذين يحمل لهم الشعب المصري محبة خاصة ورابطة تاريخية راسخة. ورغم ما تلقتها الوزارة من إشادات عديدة من مختلف دول العالم عقب النجاح الكبير للبرنامج، فقد آثرت إصدار بيان خاص لهذه الرسالة الفلسطينية تقديرًا وعرفانًا لأهلنا الكرام في فلسطين.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية استمرار رسالتها في خدمة القرآن الكريم، ورعاية المواهب، وإحياء قيم الإتقان والجمال في الأداء، مشددةً على أن برنامج "دولة التلاوة" سيظل مشروعًا وطنيًا يعكس وجه مصر القرآني المشرق، ويسهم في بناء جيل جديد من القراء المستنيرين الحاملين لروح القرآن وبهائه.