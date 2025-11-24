المصري يحصن لاعبيه باللقاح قبل رحلة زامبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، على اللقاحات اللازمة تمهيداً لرحلة زامبيا المرتقبة، استعداداً للقاء القادم أمام زيسكو يونايتد.

وكان المصري قد انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بداية مشواره ببطولة الكونفدرالية بنتيجة 2-1.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مدينة ندولا بزامبيا ظهر غدٍ، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب المصري مع زيسكو الزامبي في الثالثة عصر الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.

ويتواجد المصري في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية رفقة الزمالك وزيسكو وكايزر تشيفز.