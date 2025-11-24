وزير السياحة: الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس النواب كبير جدًا

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل واجبًا كبيرًا على الجميع.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب، أن جميع المواطنين عليهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الذي يمثل الشعب في كل ما يمس الحياة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

وأشار إلى أن المواطن عليه أن يعبر عن رأيه خلال العملية الانتخابية بشكل حر، مؤكدا أن الإقبال على التصويت اليوم كبير جدًا، وأشار إلى أنها من أكثر المرات التي يجد فيها إقبالًا بهذا الشكل.

ونوه بأنّ البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة الأولى من الانتخابات عبر عن كل ما كان يدور في أذهان الكثير من المصريين في ذلك الوقت، حيث يتوجب أن تكون الانتخابات معبرة عن رأي المواطنين دون أي مؤثرات أخرى.

وشدد على ضرورة أخذ التحفيز من تصريحات الرئيس السيسي للإقبال على المشاركة في العملية الانتخابية واختيار الجدير بتمثيل المواطنين في مجلس النواب.

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.