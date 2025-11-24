قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الأدوار الرئيسية للنواب تتمثل في دورين؛ الأول التشريع، والثاني الرقابة على الحكومة ومحاسبتها إن أخطأت.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الدور التشريعي متمثل في التقدم بمشروعات قوانين وتعديل القوانين ومراجعة المشروعات التي تقدمها الحكومة.

وأكمل: «النائب دوره إنه يقعد ويقرأ ويفهم ويتعلم ويقول لا ويقول آه، ومش هيرفع إيده عمال على بطال، ولا هيعارض عمال على بطال».

وشدد على أن النائب قبل الموافقة على أي قرار عليه التدقيق فيما يوافق عليه؛ لأن المسألة متعلقة بمصلحة 120 مليون شخص والأجيال المقبلة.

وأشار إلى أهمية الدور الثاني المتعلق بالرقابة على الحكومة، معقبًا: «الحكومة إن أصابت فكل واحد لهم أجر، ولو أخطأت فللنائب أجران.. لو الحكومة أخطأت والنائب مسكتش هو كسب، كسب ثقة المواطن ويرضي ضميره أمام الله والشعب».

وناشد المواطنين الاختيار الصحيح للنواب الذين سيمثلونهم في البرلمان، خاصة بعد البيان الرئاسي الذي سلط الضوء على أهمية الاختيار وممارسة الحق الانتخابي.

واختتم: «تخيل بصوتك أنت مسئول عن 120 مليون مواطن، بعد ربنا – سبحانه وتعالى – مجلس النواب ملوش علاقة بطيب أو مش طيب، الطيب ده تروح تجوزه بنتك، أنا عاوز نائب شاطر فاهم عنده ضمير وفاهم إنه مسئول»، بحسب تعبيره.

وبدأ المصريون بالداخل اليوم، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.