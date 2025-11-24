وزير البترول يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، والشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز، مضيفاً أن العمل جارٍ على تطوير وتنمية الشراكة بين مصر والإمارات في هذا القطاع الهام، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم أعمال الشركات البترولية المصرية في الإمارات، مشيداً بالتعاون المثمر في هذا المجال مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وفي مقدمتهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجموعة أدنوك، والمهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ولفت الوزير إلى الاستثمارات الهامة للشركات الإماراتية في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، ومنها شركات أركيوس، ومبادلة، ودراجون أويل، ودانة غاز، حيث اختارت شركة أركيوس مصر مركزاً لانطلاق أعمالها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى التعاون الجاري مع موانئ الفجيرة، والذي يتقدم نحو إقامة منطقة لوجستية عالمية لتخزين وتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بما يدعم الاستفادة من البنية التحتية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ومن جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى مصر حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون البترولي بين البلدين، وتذليل أي تحديات أمام دعم الشراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، مشيداً بما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطور في البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.