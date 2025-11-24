الكرملين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا.

وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا "، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار إلى أن هناك العديد من خطط التسوية الأخرى المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى الخطة الأمريكية التي استعرضها الجانب الروسي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد رحب بحذر بخطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، قائلا إنها "يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية".

وتتضمن الخطة المكونة من 28 نقطة مطالبة كييف بالتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيها إلى روسيا فضلا عن تقليص حجم جيشها، من بين إجراءات أخرى.

غير أن الدول الأوروبية أعربت عن تحفظات بشأن خطة السلام الأمريكية واقترحت تعديلات تخفف بدرجة كبيرة عددا من النقاط المهمة لتصب في مصلحة كييف.