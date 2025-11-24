يقيم الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بفندق هيلتون هليوبوليس، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم التي تُقام على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وتعود البطولة إلى القاهرة بعد غياب 38 عامًا، بمشاركة 88 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كلًا من:

آية هشام أحمد – ريم أحمد رمزي – أحلام حمدي – نورسين محمد – هدير أحمد – منة شعبان – مصطفى غباشي – زياد الغريب – علي الصاوي – عبد الله ممدوح – يوسف عماد – طه طارق.

وتعد استضافة مصر لبطولة العالم إنجازًا رياضيًا جديدًا يعكس مكانة مصر الدولية وقدرتها التنظيمية المتفوّقة.

وتُعتبر عودة البطولة إلى مصر بعد غياب دام 38 عامًا تتويجًا للدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي، ويعكس اختيار القاهرة لتنظيم هذا الحدث العالمي ثقة الاتحاد الدولي في البنية التحتية الرياضية المصرية، التي أصبحت ضمن الأفضل عالميًا.

ووجّه اتحاد الكاراتيه شكره وتقديره للقيادة السياسية على دعمها المستمر للرياضة، مؤكدًا أن الاهتمام الرئاسي ورؤية الدولة في توسيع قاعدة استضافة البطولات الكبرى كانا العامل الأبرز في عودة البطولة إلى أرض مصر.