الأونروا تحذر: مساعدات غزة غير كافية والأوضاع الإنسانية ما زالت حرجة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة "غير كافٍ" حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأوضاع داخل القطاع مازالت متدهورة.

وقال أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الأونروا تمتلك 6 آلاف شاحنة محملة بمواد غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى خيام ومستلزمات إيواء تلبي احتياجات مليون و300 ألف فلسطيني، لكن إسرائيل لا تسمح بدخول تلك الشاحنات.

وأضاف أن غزة تواجه إشكاليات كبيرة متعلقة بالمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انهيار النظام الطبي بشكل كامل، مؤكدًا أن "الهلال الأحمر المصري أكبر مزود لقطاع غزة بالمساعدات، ويُدخل مئات الشاحنات يوميًا إلى القطاع، لكن الاحتياجات كبيرة ومهولة".

وتابع: "إسرائيل سحقت الحياة في غزة، كما أن مجمل الحياة بكل قطاعاتها دمرت تمامًا". وأوضح أن الوكالة الأممية استطاعت – رغم الصعوبات – استعادة العملية التعليمية في مدارس مدمرة ومبانٍ مزدحمة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يستقبل يوميًا نحو 15 ألف مريض في عيادات الأونروا، كما تساهم الوكالة في توصيل المياه وجمع النفايات الصلبة وترحيلها، لكنه لفت إلى أن هذه الجهود لا تكفي، وأن تحسين الأوضاع يحتاج إلى إمكانيات هائلة ووقت طويل.

وفي إطار جهود الدعم الإغاثي، أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ79، التي تحمل عددًا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة.

وقالت الهيئة إن القافلة حملت احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، شملت أكثر من 130 ألف بطانية، وأكثر من 93 ألف قطعة ملابس شتوية، ونحو 400 مرتبة، و3150 خيمة لإيواء المتضررين، في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.

كما دفع الهلال الأحمر المصري أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، شملت أكثر من 7 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، ونحو 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية، وأكثر من 1,300 طن مواد بترولية.