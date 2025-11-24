انهيار جزئي بعقار في شارع جمال عبد الناصر بمنتزه الإسكندرية

انهارت منتصف ليل اليوم الاثنين، أجزاء من عقار قديم، مكون من عدة طوابق، كائن في شارع جمال عبد الناصر، منطقة سيدي بشر، شرقي محافظة الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من واجهة عقار قديم.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، لحين رفه الأنقاض، والأجزاء الخطرة، وعرض ملف العقار على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.