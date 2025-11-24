 ليونيل ميسي يصل للمساهمة التهديفية رقم 1300 في مسيرته - بوابة الشروق
ليونيل ميسي يصل للمساهمة التهديفية رقم 1300 في مسيرته

نشر في: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 2:41 م

سطر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأمريكي، إنجازا رقميا جديدًا في مسيرته الكروية، بالوصول إلى رقم 1300 مساهمة تهديفية في مسيرته الكروية.

وقاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على سينسيناتي (4-0) في نصف نهائي المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 قبل أن يتكفل بصناعة الأهداف الثلاث الأخرى ليقود فريقه إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة ويصل إلى الرقم 1300 مساهمة تهديفية.

أرقام ليونيل ميسي في مسيرته:

عدد الأهداف: 896

عدد التمريرات الحاسمة: 404

عدد المساهمات التهديفية : 1300.


