سوريا والأردن يتفقان على توسيع التبادل التجاري بداية 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت سوريا مع الأردن، الاثنين، على توسيع التبادل التجاري بين البلدين الجارين بداية من العام المقبل 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع بدمشق بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة.

وتناول اللقاء ملفات اقتصادية، أبرزها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.

وشدد الشعار على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية التجارية لزيادة كفاءة حركة التجارة، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

فيما أعرب "القضاة" عن رغبة الأردن في توسيع حجم التجارة مع سوريا، والتركيز على مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

وشدد على أهمية العمل على إزالة أي عقبات قد تعترض التبادل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد مع بداية العام المقبل.

وشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.

وتبذل السلطات السورية الجديدة جهودا لتوسيع وتنويع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، ضمن مساعيها لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حكم بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).