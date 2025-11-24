مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق وادي النطرون – الضبعة بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي وادي النطرون – الضبعة بمحافظة البحيرة حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شخصين إثر اصطدام السيارة التي كانا يستقلانها برصيف جانبي على الطريق. وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، فيما بدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير على الطريق المشار إليه ووجود متوفيين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين من المعاينة والفحص الأولي أن سيارة نقل "جامبو" اصطدمت بقوة برصيف الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من إبراهيم محمد علي، 52 عامًا، سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية، ومرافقه شاب في العقد الثالث من العمر، لم يتم التعرف على هويته بعد.

وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، كما جرى التحفظ على السيارة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.