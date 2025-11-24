 مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بطريق مصر - الفيوم الصحراوي - بوابة الشروق
الإثنين 24 نوفمبر 2025 2:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بطريق مصر - الفيوم الصحراوي

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 2:43 م

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران؛ إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بأسطوانات غاز، على طريق مصر - الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بأسطوانات غاز، بالقرب من مقابر أكتوبر على الطريق الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخصين في الحال، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الفيوم العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك