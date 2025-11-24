مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بطريق مصر - الفيوم الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران؛ إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بأسطوانات غاز، على طريق مصر - الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بأسطوانات غاز، بالقرب من مقابر أكتوبر على الطريق الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخصين في الحال، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الفيوم العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.