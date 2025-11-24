إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة بأنحاء الجيد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق قرية إسحاقة بمحافظة كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع الحادث بالقرب من مدخل قرية إسحاقة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: سما أسامة سعد، 21 سنة، وروان السيد شوقي، 18 سنة، ورحمة السيد شوقي، 20 سنة، ونهى عسل نجاح، 20 سنة، وأسماء يوسف عبدالباقي، 18 سنة، ونور جمال شمس، 19 سنة، وأسماء ياسر محمد، 24 سنة، وشيماء وحيد ذكي، 23 سنة، وحازم محمد مصطفى، 28 سنة، وسهل محمد السيد، 18 سنة، وشهد صالح محمد، 19 سنة، أصيبوا بكدمات وجروح واشتباه في كسر أحدهم، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.