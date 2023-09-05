وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

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اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في القاهرة اليوم، الثلاثاء، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البحرين والمغرب، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات تعزيزًا للتعاون الثنائي وخدمة مصالح البلدين والشعبين في ظل توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي، وفي كافة المحافل الدولية.

وتناول الوزيران في مباحثاتهما كذلك تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والازدهار في الدول العربية.

حضر الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشئون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية، والوفد المرافق لوزير الخارجية البحريني.