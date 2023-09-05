ألمانيا تعلن عن تعهدات مناخية في أفريقيا بقيمة 450 مليون يورو

من المقرر أن تعلن ألمانيا خلال أول قمة أفريقية للمناخ، عن تعهدات لتمويل قضايا المناخ بقيمة 450 مليون يورو (486 مليون دولار)، تشمل دعم بناء مصنع للأسمدة في كينيا باستخدام الهيدروجين الأخضر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ستوفر قرضا بقيمة 60 مليون يورو من أجل المشروع الكيني المقرر في أولكاريا، حيث يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لفصل الهيدروجين من جزيئات المياه، مما سيوفر الوقود لمصنع الأسمدة.

وستقوم أيضا بإلغاء 60 مليون يورو من الديون المستحقة لكينيا، مقابل الأموال التي يتم إنفاقها على الطاقة المتجددة والزراعة الصديقة للمناخ، بحسب ما قاله باركل كوفلر وزير التعاون الاقتصادي في ألمانيا.

وقال كوفلر، في مقابلة أجريت معه أمس الاثنين في نيروبي، حيث ينعقد المؤتمر: "نرى الاحتياج الكبير للطاقة في القارة الأفريقية بالنسبة لكل من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالفعل، وأيضا للاستثمار في المستقبلي والصناعة المستقبلية، ومن أجل توفير وظائف في المستقبل في قارة شابة".