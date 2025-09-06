مجلس التعاون الخليجي: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين دعوة لتطهير عرقي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات التصريحات "غير المسئولة والخطيرة" الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وفق بيان صحفي.

واعتبر أن هذه التصريحات "تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية"، حسب البيان الصادر عن المجلس على موقعه الإلكتروني.

وأكد البديوي، أن مثل هذه التصريحات و"الممارسات الخطيرة المرفوضة رفضًا إقليميًا ودوليًا، تبرهن مجددًا على العدوانية التي تنتهجها قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا البديوي، المجتمع الدولي، بكل أطرافه، إلى تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما قد يهدد استقرار المنطقة والعالم.

كما شدد على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة إلى نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.