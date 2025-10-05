إيران: 19 سدا رئيسيا مهددا بالجفاف وسط تفاقم أزمة المياه

أفادت مصادر رسمية بأن 19 سدا كبيرا في إيران بات على وشك الجفاف، في ظل أزمة المياه المستمرة.

وتتأثر خزانات المياه في عدة محافظات، حيث يبلغ متوسط معدل الامتلاء لنحو 200 سد على مستوى البلاد 35% فقط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتعد إيران من أكثر الدول جفافا في العالم، وقد انخفض معدل هطول الأمطار بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في حين تزداد فترات الجفاف وغيرها من الظواهر الجوية الحادة.

لطالما كانت أزمة المياه تلوح في الأفق، وقد أثرت هذا الصيف بشكل خاص على سكان العاصمة طهران.

وترد الحكومة بإجراءات صارمة، حيث تقيد إمدادات المياه في العديد من مناطق طهران ومدن أخرى، بهدف الحفاظ على الموارد المائية.

وتعاني المحافظات الجافة، مثل تلك الواقعة في الجنوب الغربي أو وسط البلاد، بشكل أكبر من نقص المياه، نظرًا لدرجات الحرارة الصيفية التي تتجاوز 40 درجة مئوية.