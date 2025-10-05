ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ فور تأكيد حماس على خط الانسحاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار في صراع غزة يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا إذا وافقت حركة حماس الفلسطينية على خط انسحاب محدد للجيش الإسرائيلي في القطاع الساحلي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم السبت أن إسرائيل وافقت بالفعل على خط الإنسحاب الأولي.

وقال:"عندما تؤكد حماس، سيكون وقف إطلاق النار ساري المفعول فورا، وسيبدأ تبادل الرهائن والأسرى، وسنخلق الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب". ونشر ترامب أيضا رسما بيانيا يظهر خط الإنسحاب المقترح في غزة.

ولم تحدد خطة السلام التي كشف عنها قبل نحو أسبوع طريقا ملموسا للانسحاب. وبدلا من ذلك، ذكرت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى خط متفق عليه لتسهيل إطلاق سراح الرهائن، وستعلق جميع العمليات العسكرية حتى يتم استيفاء شروط الانسحاب الكامل والتدريجي.

وقبل إعلان ترامب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيعيد التمركز لكنه سيستمر في السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل غزة. وشدد على أنه سيجري نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، إما دبلوماسيا بما يتفق مع خطة ترامب أو عن طريق العمل العسكري.

ووافقت حماس على أجزاء من خطة ترامب، لكنها لم تقبل صراحة نزع السلاح المطلوب.