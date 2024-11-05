 تزامنا مع الانتخابات الأمريكية.. اعتقال شخص في مبنى الكونجرس فاحت منه رائحة وقود - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تزامنا مع الانتخابات الأمريكية.. اعتقال شخص في مبنى الكونجرس فاحت منه رائحة وقود


نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 10:29 م

أوقفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شخصا أثار الشكوك حوله في مركز الزوار بمبنى الكونجرس، وذلك تزامنًا مع إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على رجل فاحت منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس ألعاب نارية وكشافًا في مركز الزوار بمبنى الكونجرس، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضافت شرطة مقر الكونجرس، أن مركز زوار المبنى أغلق أثناء قيامها بتحري الأمر.

من جهة أخرى، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي «إف.بي.آي» في وقت سابق من الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء، ليختار الناخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرتقب أن يدلي نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك