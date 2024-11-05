أوقفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شخصا أثار الشكوك حوله في مركز الزوار بمبنى الكونجرس، وذلك تزامنًا مع إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على رجل فاحت منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس ألعاب نارية وكشافًا في مركز الزوار بمبنى الكونجرس، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضافت شرطة مقر الكونجرس، أن مركز زوار المبنى أغلق أثناء قيامها بتحري الأمر.

من جهة أخرى، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي «إف.بي.آي» في وقت سابق من الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء، ليختار الناخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرتقب أن يدلي نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.