دراسة: المواد البلاستيكية قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

ذكرت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن المواد البلاستيكية تشكل تحديًا كبيرًا للبيئة ومصدرا للقلق على صحة الإنسان.

وتوصل الباحثون إلى أن التعرض للمواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، مثل المواد الكيميائية الأساسية "بيسفينول أ"، و"الملدنات الفثالات" يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تؤدي مادة "الفثالات" التي تستخدم في جعل البلاستيك أكثر متانة إلى زيادة مستويات الكوليسترول في "البلازما" بالدم.

وأشار الباحثون إلى أن الفئران التي تعرضت لمركب "سيكلوهيكسيل فثالات" (DCHP) الكيميائي كان لديها "سيراميد" أحماض دهنية في أمعائها أعلى انتشارًا، وهي فئة من جزيئات الدهون الشمعية المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر، بطريقة تعتمد على المستقبل العصبي (PXR) ما يشير إلى الدور المهم المحتمل للمستقبل العصبي (PXR) في المساهمة في الآثار الضارة للمواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك على صحة القلب لدى البشر.