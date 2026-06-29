كم سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأربعة الماضية؟

أظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن، اليوم الاثنين، عبور ما مجموعه 124 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز خلال الأيام الأربعة الماضية.

** مستويات العبور ما قبل الحرب

ويعادل عدد السفن التي عبرت المضيق خلال الأيام الأربعة الماضية، عدد السفن التي كانت تعبره في يوم واحد قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كانت تبلغ أكثر من 100 سفينة.

وشملت بيانات "كبلر" سفن السلع مثل ناقلات النفط، وسفن البضائع الصب الجاف (مواد سائبة غير معبأة غير موضوعة في حاويات أو طرود تُشحن وتُفرغ مباشرة بكميات ضخمة)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات غاز البترول المسال، لكنها لم تشمل سفن الحاويات.

** حركة ملاحة متعثرة بفعل التوترات

ولا تزال الحركة الملاحية في مضيق هرمز -الذي تمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- متعثرة في ظل تجدد التوترات في المنطقة، ففي الأيام الأخيرة، تبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار بالقرب من المضيق، كما تعرضت دول خليجية لهجمات إيرانية.

ورغم تصريح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن "السفن يمكنها التحرك بحرية" في المضيق، إلا أن الوضع لا يزال متوترا في هذا الممر المائي، مما يضع مشغلي السفن التجارية وأطقمها في مواجهة حالة من عدم اليقين والمخاطر.

** 3 مسارات لعبور المضيق

وبحسب "سي إن إن"، برزت الآن ثلاثة مسارات مختلفة للسفن، وسط تنافس جهات متعددة لتنظيم حركة عشرات السفن عبر الممر المائي.

وتتمثل هذه المسارات في مسار جنوبي يمر عبر المياه المحاذية لسلطنة عمان، ومسار ثاني -كان مستخدما قبل الحرب- يمر عبر وسط المضيق، ومسار ثالث يقع إلى الشمال وتسيطر عليه إيران.

وتتزايد المؤشرات الدالة على استعداد مشغلي السفن لاستخدام المسار العماني. ففي يوم الخميس الماضي، عبرت 18 سفينة داخلة و45 سفينة خارجة عبر مضيق هرمز، وفقا لشركة "ويندوارد" المتخصصة في تحليلات الاستخبارات البحرية، التي أفادت بأن أكثر من نصف السفن المغادرة للخليج سلكت المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان.

كما استخدمت عدة سفن تجارية ضخمة المسار الجنوبي أمس الأحد وهي في طريقها إلى موانئ الخليج، بحسب خدمة تتبع السفن "مارين ترافيك"، وعبرت أيضا سفينة حاويات المضيق عبر المسار ذاته.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه تعرقل الجهود الرامية إلى عودة حركة التجارة عبر الممر المائي إلى مستويات ما قبل الحرب.

ووفقا للشبكة الإخبارية الأمريكية، أدت هذه الممرات المتنافسة إلى إرباك مشغلي السفن، فلا يقتصر الأمر على الإبحار عبر المياه الخطرة، بل يشمل أيضا التعامل مع التعقيدات السياسية المتشابكة على جانبي المضيق.

وأوضحت "سي إن إن" أنه إذا اختارت السفن المسارات غير الخاضعة للسيطرة الإيرانية، فإنها تخاطر بالتعرض لهجمات، أما إذا استخدمت المسار الإيراني، فإنها تخشى خطر العقوبات الغربية في حال انهيار الاتفاق بين واشنطن وطهران.