الرئيس الألماني يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ

دعا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، إلى الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، لا سيما من أجل تحقيق الاستدامة وحماية المناخ.

وقال شتاينماير، خلال افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر هامبورج للاستدامة اليوم الاثنين: "من دون مزيد من التعاون الدولي، ومن دون الثقة المتبادلة، لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ أو مكافحة الجوع والفقر".

وأوضح منظمو المؤتمر، أن الحدث الدولي، الذي يشارك فيه نحو ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، يركز على موضوعات تشمل الاقتصادات القادرة على الصمود، والتكنولوجيا، ومستقبل كوكب الأرض.

كما يناقش في مبنى بلدية هامبورج وغرفة التجارة بالمدينة المخاطر والنزاعات، إلى جانب مستقبل التعاون بين البشر. ويحمل المؤتمر شعار: "قوة التعاون: معا لدفع عجلة التقدم".

وأكد شتاينماير، أن مواصلة بذل كل الجهود من أجل حماية المناخ على المستوى العالمي تظل أمرا مهما حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وقال: "لن نتمكن من تحقيق أهداف الاستدامة إلا إذا عززنا تعاوننا الدولي، وتمكنا من الاعتماد على قواعد مشتركة، واستندنا إلى أمم متحدة قوية ومنظماتها التابعة".