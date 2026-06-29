منظمة حقوقية إسرائيلية: عدد الأطفال القتلى في الضفة خلال 2025 يعد الأعلى منذ بدء الاحتلال

قالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بالضفة خلال عام 2025 هو الأعلى منذ 1967، مشيرة إلى استشهاد 54 قاصرا خلال عام دون محاسبة أي جهة.

وأوضح التقرير الذي تم نشره اليوم الاثنين، أنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 28 يونيو 2026، قتل 1086 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 241 طفلا وفتى، ما يعني أن نحو ربع الشهداء كانوا قاصرين، في أعلى حصيلة من نوعها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المنظمة أن التقرير يوثق حالات جميع الأطفال والفتيان الذين استشهدوا خلال 2025، معتبرة أن ارتفاع عدد الشهداء ليس نتيجة حوادث فردية، بل يعكس سياسة أوسع تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم القاصرون، مع غياب شبه كامل للمساءلة.

ونقلت عن المديرة العامة للمنظمة، يولي نوفاك، قولها إن «القتل الواسع وغير المسبوق للأطفال والفتيان هو نتيجة سياسة تتيح قتل الفلسطينيين دون محاسبة»، مضيفة أن التصريحات الأخيرة لقادة عسكريين إسرائيليين تعزز هذا التوجه.

وأشار التقرير إلى أنه لم تسجل، بحسب معلومات المنظمة، أي لوائح اتهام في قضايا قتل فلسطينيين في الضفة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الحالات التي كان الضحايا فيها أطفالا.

كما ذكر أن القوات الإسرائيلية أعاقت أو منعت تقديم الإسعاف في نحو ربع الحالات التي وثقتها خلال عام 2025، لافتا إلى استمرار احتجاز جثامين 18 طفلًا وفتى من بين الشهداء.

وربطت المنظمة بين ما يحدث في الضفة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن غياب المحاسبة الدولية يشجع على استمرار ما وصفته بالسياسات القاتلة بحق الفلسطينيين.