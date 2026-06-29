• فيما تجاوز الخام الأمريكي 70 دولاراً، وذلك عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، الاثنين، بنسبة 1.5 بالمئة لتسجل 73 دولاراً للبرميل، وذلك عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بنسبة 1.8 بالمئة لتبلغ نحو 70.5 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:00 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات العسكرية في محيط مضيق هرمز، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية داخل مضيق هرمز.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن مقاتلاتها شنت ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، "ردا على هجوم" شنّته إيران بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف فجر الأحد، ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين "رداً على الغارات".

وفي 18 يونيو الجاري توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم، تنص على وقف الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

كما تنص مذكرة التفاهم على رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.