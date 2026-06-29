وزير البيئة الألماني: الولايات الألمانية تتحمل مسئولية الحماية من موجات الحر

أكد وزير البيئة الألماني الاتحادي، كارستن شنايدر، مسئولية الولايات والبلديات في إجراءات الحماية من موجات الحر.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين، في برلين، إن الحكومة الاتحادية خصصت لهذه الجهات في بداية هذه الفترة التشريعية 100 مليار يورو من الصندوق الخاص بالبنية التحتية للأعوام المقبلة، وأضاف: "وأرى أن هذا المبلغ كاف وواف لتمويل ذلك والاضطلاع بهذه المهمة".

وفي الوقت نفسه، أكد شنايدر أن الحكومة الاتحادية تعتزم مواصلة دعم إجراءات الحماية من موجات الحر، وقال: "نعمل حاليا في إطار إعداد الموازنة على ضمان قدرتنا على المساهمة في تمويل ذلك خلال الأعوام المقبلة".

وتابع الوزير أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضية، التي شهدت درجات حرارة بلغت 40 درجة مئوية وأكثر في العديد من مناطق ألمانيا، أصبح واضحا "أننا نعيش في ظل تغير المناخ، وأن الظروف المتعلقة ببيئتنا تتغير"، وأضاف: "الطقس يصبح أكثر حرارة، وهناك أمطار غزيرة، ويصبح من الأصعب على الإنسان التحرك والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية في ظل هذه الظروف".

وأكد شنايدر، أنه يجب بذل كل ما يلزم لوقف تغير المناخ، موضحا أن برنامج حماية المناخ الذي قدمته الحكومة الألمانية يستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وأضاف: "وسنحقق ذلك بحلول عام 2030. وإذا حدث أي انحراف عن هذا الهدف، فسنتخذ إجراءات تصحيحية".