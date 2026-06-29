الإسكان: تنفيذ 1951 مشروعا باستثمارات تجاوزت 203 مليارات جنيه منذ 2014

نفذ الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 1951 مشروعًا قوميًا بإجمالي استثمارات بلغت 203.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2026.

وقالت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، إن المشروعات التي نفذها الجهاز شملت مجالات الطرق، والإسكان، والمرافق، والخدمات، لرفع جودة حياة المواطنين.

وأشارت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان، إلى انتهاء الجهاز من تنفيذ 1717 مشروعًا، فيما يجري العمل في 234 مشروعًا، بجانب مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 746 قرية بـ25 مركزًا في 10 محافظات.

ولفت تقرير تلقته وزيرة الإسكان عن أعمال الجهاز، إلى أنه ضخ 94.8 مليار جنيه لتنفيذ 610 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 6448.5 كم لتسهيل حركة التجارة، وانتهى من تنفيذ 546 مشروعًا منها، ويستكمل تنفيذ 64 مشروعًا.

وفي قطاع الإسكان، بلغت التكلفة 37.3 مليار جنيه لتنفيذ 326 مشروعًا تضم 85 ألفا و326 وحدة سكنية و1837 محلًا تجاريًا، حيث انتهى من تنفيذ 290 مشروعًا بتكلفة 16.5 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 36 مشروعًا بتكلفة 20.8 مليار جنيه، أبرزها 43 ألفا و597 وحدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"، و6047 بيتًا برفح والشيخ زويد.

أما قطاع المرافق والخدمات، فسجل استثمارات بقيمة 71.2 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعًا بقطاعات المياه، والصرف، والكهرباء، وتطوير المناطق التاريخية، مثل حدائق الفسطاط والتجلي الأعظم بسانت كاترين، وانتهى الجهاز من تنفيذ 881 مشروعًا منها بتكلفة 14.5 مليار جنيه، ويواصل العمل في 134 مشروعًا بنحو 56.7 مليار جنيه.

وفي التنمية البشرية، نجح الجهاز في تدريب وتأهيل نحو مليون متدرب منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، لدعم الكوادر الفنية.