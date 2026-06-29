إجلاء نحو 200 شخص في واد نمساوي بسبب الانهيارت الطينية

قالت وزارة الدفاع النمساوية إنه تم إجلاء نحو 200 شخص محاصرين في وادي جبلي نسماوي، اليوم الاثنين، عقب أن أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيارات طينية.

وأرسل الجيش النمساوي طائرتين مروحيتين لإخراج المحاصرين من وادي كاونيرتال في ولاية تيرول.

وقالت سلطات الولاية إن 3 انهيارات أرضية اندفعت نحو الطريق الرئيسي أمس الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة مما أغلق الطريق بالركام والطمي.

ولم يتمكن نحو 200 شخص جاءوا إلى الوادي الواقع بالقرب من الحدود الإيطالية من أجل القيام بنزهة لمدة يوم من مغادرة المنطقة، مما اضطرهم لقضاء ليلتهم في ملاذ جبلي ومطعم جبلي.

وقال إيلمار ريتسولو من مركز إدارة الأزمات بولاية تيرول لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إنه تم نقل نحو 10 أشخاص جوا من الوادي أمس الأحد لأسباب طبية. وأضاف أن الانهيارات الطينية لم تسفر عن وقوع إصابات.