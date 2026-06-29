خبراء يحذرون من أن الأنهار الجليدية السويسرية تفقد الغطاء الثلجي

حذر خبراء سويسريون من أن قلة تساقط الثلوج وموجات الحر المبكرة تنذر بأخبار سيئة للأنهار الجليدية المتقلصة في سويسرا.

ويصادف يوم فقدان الأنهار الجليدية – وهو اليوم الذي يسجل فيه أن الأنهار الجليدية في سويسرا قد استنفدت احتياطياتها من الثلوج – يوم 29 يونيو من هذا العام.

وهذا يعني أن كمية الجليد التي اكتسبتها أسطح الأنهار الجليدية من تساقط الثلوج الشتوية الجديدة تكون قد ذابت في الأسفل – ومن الآن فصاعدا، تبدأ الأنهار الجليدية في الاعتماد على مخزونها من الجليد، بحسب ما قاله علماء الجليد في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال الخبير ماتثياس هوس: "من الواضح بالفعل أن الأنهار الجليدية تفقد مجددا كميات هائلة من الجليد، ولن نعرف بدقة مقدار فقدان الجليد إلا بعد اكتمال عمليات القياس."

ويقوم علماء الجليد بتحديد "يوم فقدان الأنهار الجليدية" باستخدام قياسات تُؤخذ مباشرة من الأنهار الجليدية، إلى جانب نموذج حاسوبي يحسب معدلات تساقط الثلوج والذوبان بشكل يومي. كما يؤخذ في الاعتبار أيضا بيانات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، ومقاطع كاميرات الويب.