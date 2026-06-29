وزير الدفاع الإسرائيلي: ضغط ترامب على نتنياهو منع انهيار حزب الله

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوقف تحركًا إسرائيليًا كان من الممكن أن يؤدي إلى انهيار حزب الله اللبناني.

وبحسب ما نشره موقع «بهول» العبري، قال كاتس، في حديث مع مراسلين عسكريين، إن ربط ترامب بين الساحتين اللبنانية والإيرانية «أثرت على حرية إسرائيل في العمل داخل لبنان، ومنعت انهيار حزب الله»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «إسرائيل توقفت عن هجماتها التي تستهدف المباني في بيروت بعد الضغط الأمريكي»، منوهًا في الوقت نفسه، إلى أن «ترامب ربط الساحتين اللبنانية والإيرانية من أجل مصلحة أمريكا».

وأفاد بإجراء 4 مكالمات هاتفية بين نتنياهو وترامب، في الفترة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلًا إن «التغيير حدث في مكالمة خامسة لم يشارك هو فيها».

ووفقًا له، فمنذ تلك المكالمة الهاتفية التي شهدت ضغوطًا أمريكية، عاد السكان إلى جنوب لبنان، وأعاد حزب الله ترسيخ وجوده في المنطقة.

وأشار إلى أن «إسرائيل لا تنوي الانسحاب من مناطق إضافية في لبنان»، معقبًا: «ليس لدينا أطماع إقليمية بلبنان، لكننا لن ننسحب قيد أنملة حتى يُنزع سلاح حزب الله»، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه لا يتوقع تغييرًا جذريًا في الوضع الميداني بعد دخول الجيش اللبناني إلى «المناطق التجريبية»، لافتًا إلى أن «جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله»، وفق وصفه.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أن «بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد».

وتحدث عن اجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في تل أبيب الجمعة الماضية، لافتًا إلى اتفاقهما على أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية الثلاث في لبنان وسوريا وغزة»، وفق مزاعمه.

وفي إشارة إلى الساحة الإيرانية، ذكر كاتس، أن هناك حالتين ستستأنف فيهما الهجمات؛ إما قرار من الرئيس ترامب، أو إطلاق إيران الصواريخ، مرجحًا إمكانية حدوث ذلك «خلال يومين».

ووفقًا له، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضًا للتحرك بشكل مستقل في إيران، وحدد أهدافًا للهجوم في الجمهورية الإسلامية.