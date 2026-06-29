الهدوء يعود لقرية عابدين جنوب سوريا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

تسود حالة من الهدوء الحذر منذ فجر اليوم الإثنين، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، عقب ساعات من تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحية عسكرية.

وتسبب هذا التصعيد بحالة من الذعر بين السكان، ودفع عدد من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة، في حين تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأمين النازحين، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر التابع للاحتلال في أجواء المنطقة.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي، عند الساعة الثانية بعد منتصف ليل الإثنين بالتوقيت المحلي، من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في سماء المنطقة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى القرية، وتعمل على تأمين العائلات التي نزحت إلى البلدات المجاورة وتقديم المساعدة لها، في حين شهد محيط عابدين انتشارا لعناصر الشرطة العسكرية والأمن الداخلي بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن القصف ترافق مع إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، ما دفع عددا من أهالي القرية إلى مغادرة منازلهم والتوجه نحو قرى مجاورة خشية اتساع رقعة التصعيد.



وتشهد مناطق الشريط المحتل مع الجولان السوري والتي تمتد من ريف دمشق الجنوبي الغربي مرورا بمحافظة القنيطرة وصولا الى ريف درعا الغربي والذي يعرف بوادي اليرموك وهو المثلث الحدودي السوري الأردني الفلسطيني حالات توغل يومية للجيش الإسرائيلي واعتقال أكثر من 220 شخص والآن هناك 45 شخص معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي.

وتعتبر منطقة وادي اليرموك التي تضم قرى وبلدات عابدين كويا تسيل ومزيريب من اخصب الأراضي الزراعية في محافظة درعا.