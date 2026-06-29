الرئيس اللبناني يبحث مع قائد أمريكي التحضيرات ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، خلال لقائه اليوم الاثنين، في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الذي تم إقراره في واشنطن.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيجان ورئيس لجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) الجنرال جوزف كليرفيلد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع "البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن".

وشكر الرئيس عون "الأدميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه"، مؤكدا "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية".

وكان تمّ يوم الجمعة الماضي توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة إسرائيل، في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.