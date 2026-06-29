 ساب السويدية تفوز بعقد توريد غواصات لبولندا بقيمة 4.8 مليار دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ساب السويدية تفوز بعقد توريد غواصات لبولندا بقيمة 4.8 مليار دولار

وارسو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2026 - 7:20 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 7:20 م

أعلنت شركة الصناعات الجوية والعسكرية السويدية ساب، اليوم الاثنين، حصولها على عقد بقيمة 47 مليار كورون  سويدي (8ر4 مليار دولار) لتوريد 3 غواصات طراز أيه 26 إلى بولندا.

ووفقا للعقد الذي تم توقيعه مع وكالة التسليح التابعة لوزارة الخزانة البولندية، ستوفر ساب أيضا حزمة خدمات التسليح والتدريب والدعم للغواصات.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتسليم الصفقة على دفعات وستكون الدفعة النهائية منها في 2038.

وأشارت ساب إلى التزامها بإقامة منشآت  الصيانة والإصلاح والتجديد في بولندا بالتعاون الوثيق مع الشركات البولندية، لدعم العقد وتشغيل القوات البحرية البولندية للغواصات.


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