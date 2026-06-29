وفاة ضحية سادسة في حادث إطلاق النار الذي وقع غرب هامبورج

أعلنت الشرطة الألمانية وفاة ضحية سادسة في حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز لرعاية الشباب غرب مدينة هامبورج.

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص بالغين في مكان الجريمة داخل المركز الواقع في مدينة شتاده فيما لفظ شخص سادس أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بإصابته.

ولم تتوافر معلومات بعد عن عمر القتيل السادس.

أعلنت مديرية الشرطة في منطقة لونيبورج في بيان لها أنه تم إلقاء القبض على متهم رئيسي، في حين لا يزال شخصان آخران يخضعان للإجراءات الشرطية، وأضافت: "لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورطهما في الجريمة".

وتم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بمشاركة الشرطة، والنيابة العامة في شتاده، وإدارة منطقة شتاده، ووزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانييلا بيرنس حيث تقع المدينة في هذه الولاية.

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في وقت سابق بأن "هناك عدة أشخاص أصيبوا، بعضهم إصاباته خطيرة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع عدد القتلى.

ووفقا للشرطة، وقعت جريمة القتل داخل منشأة للرعاية الاجتماعية الخاصة بالشباب تضم وحدات سكنية مخصصة لإقامة الأمهات مع أطفالهن.

ولم يكشف المحققون في البداية عن أي تفاصيل تتعلق بهويات القتلى أو المشتبه بهم، كما ظلت دوافع هذه الجريمة العنيفة، التي وقعت في المدينة الواقعة غربي هامبورج، غير معروفة تماماً حتى الآن.