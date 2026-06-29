رجال الإنقاذ في فنزويلا يسابقون الزمن للوصول للمحاصرين تحت الأنقاض

يواصل رجال الإنقاذ في فنزويلا عمليات الإغاثة لليوم الخامس على التوالي بعد أن أدى زلزالان قويان إلى مقتل أكثر من 1450 شخصا، حيث تبحث فرق من فنزويلا وعدة دول أخرى طوال الليل عن عشرات الآلاف الذين يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال سيمون والتر، منسق الإغاثة الطارئة في منظمة الأغاثة الإنسانية "هيلب" اليوم الاثنين "إذا كان لا يزال هناك ناجون تحت الأنقاض، فإن كل ثانية لها أهمية بالنسبة لهم الآن. من خلال تجربتنا مع الزلازل السابقة، نعلم أنه لا يزال من الممكن إنقاذ حوالي 10% فقط من جميع المفقودين أحياء - فالوقت ينفد".

وقد أعاقت عدة هزات ارتدادية عمليات البحث، حيث وقع زلزال بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم قبالة الساحل الفنزويلي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي بعض الحالات، لم يتعرض الأشخاص المحاصرون تحت المباني المنهارة لأي إصابات، حسبما صرح قائد فريق الإنقاذ الكولومبي للتلفزيون الفنزويلي الرسمي خلال الليل، قائلا إن مثل هذه المواقف تبعث على الأمل.

ومع ذلك، كان من الواضح أن كل ساعة بدون ماء أو طعام تقلل من فرص البقاء على قيد الحياة.

وقالت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريجيز على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن رجال الانقاذ عثروا على رجل على قيد الحياة بعد 106 ساعات.

وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 3200 آخرين.

ووفقا لرئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، فإنه يعتقد أن الآلاف لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين مع مرور كل ساعة، على الرغم من أن الآلاف من عمال الإنقاذ من فنزويلا و24 دولة أخرى يواصلون البحث وسط الأنقاض.

وقال رودريجيز إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة وضربا البلاد بشكل متتال يوم الأربعاء، قد أعقبتهما 430 هزة ارتدادية.

وأفيد بوقوع أسوأ الأضرار والتدمير في ولاية لا جوايرا الساحلية وفي العاصمة كاراكاس، حيث سويت مربعات سكنية كاملة من المباني الشاهقة بالأرض.

ونشر نحو 30 ألف فرد من عمال الطوارئ الفنزويليين و2700 من خبراء الإنقاذ من الخارج للبحث عن ناجين.

ويحذر الخبراء من أن النافذة الزمنية الحرجة للعثور على ناجين تضيق بحدة بعد مرور 72 ساعة، مما يثير المخاوف من نفاد الوقت بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض.

ووفقا لأحدث تقييم للأضرار، فقد انهار تماما أو تضرر بشدة أكثر من 2500 مبنى سكني ومنشآت أخرى، بما في ذلك نحو 780 منزلا و 38 مستشفى.