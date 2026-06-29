ترامب يعلن اجتماعا أمريكيا إيرانيا غدا في الدوحة بعد التهديد بعمل عسكري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيعقدون اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر بين الجانبين وتبادل الهجمات، التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار الهش بينهما تحت ضغط.

وجاء إعلان ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مستوى التمثيل أو جدول أعمال الاجتماع.

وكان ترامب قد اتهم إيران، يوم الجمعة، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، عقب إعلان الولايات المتحدة أن طهران استهدفت سفينة في مضيق هرمز، وكتب: «من الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».

وفي منشور آخر، السبت، لوح ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران إذا واصلت شن هجمات، قائلًا: «من المحتمل جدًا أنهم لن يتعلموا أبدًا».

وأضاف: «قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التحلي بالعقلانية، وسنجبر على إكمال المهمة التي بدأناها عسكريًا ونجحنا فيها بشكل كبير. وإذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».



