زيلينسكي يدين هجمات روسية أسفرت عن مقتل 11 وإصابة 40 آخرين في أوكرانيا

قتل 11 مدنيا على الأقل وأصيب 40 آخرون في أوكرانيا اليوم الاثنين، خلال هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، ووصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بــ"الهجمات المروعة".

وقالت شركة أوكرينيرجو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا إن بعض العملاء في ثماني مناطق أوكرانية انقطعت عنهم الكهرباء اليوم الاثنين بعد الضربات الروسية، في حين أدى الطقس الحار إلى زيادة استهلاك الكهرباء مع تشغيل الناس مكيفات الهواء.

وجدد زيلينسكي مناشدته لأوروبا لتسريع تطوير أنظمة الدفاع الجوي لديها، من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي: "يحتاج الناس إلى حماية أكبر من مثل هذه الهجمات المروعة. قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى قدرات مضادة للصواريخ الباليستية. ومن الضروري أن تكون أوروبا نشطة قدر الإمكان في تطوير دفاعها المضاد للصواريخ الباليستية - أنظمتها وصواريخها".