تشكيل لجنة عليا سورية عراقية للتنسيق المشترك

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اتفقت سوريا والعراق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك بين البلدين وتطوير التعاون المشترك.

وقال بيان صدر عن وزارتي الخارجية السورية والعراقية: "اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، لمتابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل في دمشق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك".

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، لمتابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

تناول اللقاء آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، والتعاون في مجالي المياه والزراعة، لتعزيز الأمن الغذائي المشترك والتكامل الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة.

بحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، لدعم أمن البلدين واستقرار المنطقة، وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

واستقبل الرئيس السوري احمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في قصر الشعب بدمشق.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية السورية إن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق، اليوم الإثنين، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وأضافت الرئاسة السورية: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة".

وتأتي زيارة الوزير حسين سوريا بعد التقارب السوري العراقي وفتح الموانئ السورية أمام النفط العراقية لتصديره إلى الأسواق العالمية بعد توقف حركة النقل في مضيق هرمز.