رويترز عن مصدر: الوسطاء يشكلون قنوات لخفض التصعيد قبل محادثات أمريكا وإيران

ذكر مصدر لرويترز، اليوم الاثنين، أن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد أن هددت ضربات متبادلة وقعت مطلع الأسبوع بتقويض الاتفاق الهش.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات أن الوسطاء يشكلون قنوات اتصال لخفض تصعيد أي وقائع وأن من المقرر مواصلة المحادثات الفنية.

وأفاد مصدر إيراني كبير، اليوم الاثنين، بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة غدا الثلاثاء، لكن على خلاف محادثات فنية سابقة بين طهران وواشنطن عقدت في سويسرا، سينصب التركيز على إدارة مضيق هرمز وخفض تصعيد التوتر.

وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكتب ترامب بحروف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "إيران طلبت عقد اجتماع. وسيعقد غدا في الدوحة".

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، مذكرة تفاهم من 14 بندا تهدف إلى إنهاء حرب استمرت نحو أربعة أشهر، وشملت المذكرة اتفاقا على وقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيقدمان إحاطة عبر الهاتف اليوم الاثنين لمجلسي النواب والشيوخ حول الاتفاق مع إيران.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى قفزة في أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما تسبب في ارتفاع جديد لمعدلات التضخم عالميا وشكل ضغطا سياسيا على ترامب مع ارتفاع أسعار الوقود قبل أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وروج ترامب في سلسلة من المنشورات في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين لانخفاض أسعار النفط والغاز.

ويمهد الاتفاق لفترة تمتد 60 يوما لإجراء محادثات أكثر تعمقا بشأن قضايا معقدة وشائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. وقدم الجانبان روايات متضاربة حول ما جرى الاتفاق عليه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله اليوم الاثنين إن الإفراج عن ستة مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر، سيتم وستعاد إلى إيران.

وأضاف أن الاتفاق أدى إلى رفع عقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ووصف المذكرة بأنها "انتصار كبير للشعب الإيراني".

وقال المصدر الإيراني الكبير إن الدوحة وطهران في المراحل النهائية للاتفاق على أمور فنية للإفراج عن أصول مجمدة بقيمة ستة مليارات دولار وأشار إلى أن هذا الإفراج سيكون على حزمتين.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو واحد بالمئة بعد أن سلط التوتر الذي تصاعد في مطلع الأسبوع الضوء على هشاشة الاتفاق الإيراني الأمريكي.

وصرحت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لمحطة فوكس نيوز اليوم الاثنين، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان للدوحة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى ستجري وقت عقد محادثات فنية أيضا.

وأضافت: "على قدر ما يخصنا، نحترم وقف إطلاق النار من جانبنا. سنقابل العنف بالعنف".

لكن وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله اليوم الاثنين، قبل منشور ترامب، إن اجتماعات فريق العمل الفني ليست مقررة لهذا الأسبوع، وهو ما يوضح حالة الغموض التي تكتنف مصير الاتفاق المؤقت.

وأضاف أن المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، مستمرة كالمعتاد.

وستأتي العودة إلى المحادثات في أعقاب ضربات متبادلة على مدى أيام وهي ضربات نشبت منذ أن أصابت قذيفة إيرانية سفينة شحن في مضيق هرمز يوم الخميس، وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار المؤقت.

وأطلقت إيران، التي تسعى لتأكيد سلطتها على المضيق، صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بعد وقت قصير من إصدار ترامب لأحدث تهديد ضد إيران، وفق رويترز.

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "قد يأتي وقت لا نستطيع فيه أن نكون عقلانيين.. وسنضطر إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير بالسبل العسكرية".

وأضاف: "إذا حدث ذلك، فلن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود!".

وبعد حوالي ساعة من منشور ترامب، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، وقالت البحرين إن صفارات الإنذار دوت في البلاد.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بهذه الضربات، وإن القواعد الأمريكية في المنطقة "سترى جحيما في الأيام المقبلة".