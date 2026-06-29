المحكمة العليا الأمريكية تقضي باستمرار ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي في مزاولة مهام عملها

قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، باستمرار ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في مزاولة مهام عملها في الوقت الراهن، ولكنها ساندت حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رؤساء الوكالات الاتحادية المستقلة، باستثناء محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وسمح قضاة المحكمة لليزا كوك بالبقاء في منصبها في الوقت الذي تكافح فيه ضد جهود الرئيس الأمريكي لإقالتها على خلفية اتهامات بالاحتيال العقاري، نفتها كوك.

وذكرت المحكمة أنه من حق الرؤساء إقالة رؤساء الهيئات حسب رغبتهم رغم وجود قوانين اتحادية تشترط وجود سبب وراء هذه الإقالات، وكذلك قرار صادر قبل 91 عاما يقيد السلطات التنفيذية في هذا الشأن