الرئيس السوري يبحث ووزير خارجية العراق التنسيق بين البلدين

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في قصر الشعب بدمشق.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية السورية إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة".

وكان حسين قد وصل إلى دمشق صباح اليوم في زيارة رسمية بدعوة من نظيره السوري بحسب ما نشره في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "وصلت إلى سوريا في زيارة رسمية تلبية لدعوة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني سنبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري إلى جانب التشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن الوزير أسعد حسن الشيباني بحث ونظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة الوزير حسين إلى سوريا بعد التقارب السوري العراقي وفتح الموانئ السورية أمام النفط العراقي لتصديره إلى الأسواق العالمية بعد توقف حركة النقل في مضيق هرمز.