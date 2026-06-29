وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان

ربط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إمكانية تحقيق السلام مع لبنان بإنهاء ما وصفه بـ«الاحتلال الإيراني» المتمثل في نفوذ حزب اللهـ على حد زعمه.

وبحسب ما نشره موقع «السياسة اللبناني»، جاء ذلك خلال كلمته أمام التجمع البرلماني في الكنيست المعني بـ«السلام بين إسرائيل ولبنان»، اليوم الاثنين.

وأضاف: «هدفنا تحقيق السلام والتطبيع مع لبنان، وهذا أمر ممكن، والشرط لذلك هو توفير الأمن على حدودنا ولصالح مواطنينا من خلال إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر حزب الله».

ونوه إلى أن «النفوذ الإيراني المتغلغل في الداخل اللبناني هو المحرك الأساسي الذي دفع حزب الله إلى شن هجومه ضد إسرائيل في الثاني من مارس الماضي».

وشدد على أن «التخلص من هذه الهيمنة هو الشرط الأساسي لأي أفق سلام مستقبلي بين البلدين»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مسئول في وزارة الخارجية الامريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية واشنطن، مشيرًا إلى أن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما غدًا الثلاثاء لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال المسئول، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تواصل تيسير المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف أن «الأطراف ستجتمع مجددًا غدًا عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق».

وكان لبنان وإسرائيل وقعا يوم الجمعة الماضي اتفاقا إطاريًا، برعاية امريكية في واشنطن بعد 5 جولات من المحادثات المباشرة.

وتضمن هذا الاتفاق 14 بندًا، أبرزها استعادة القوات المسلحة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يتيح انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من الأراضي اللبنانية.

كما نص على أن تتحمل الدولة اللبنانية وحدها مسئولية الأمن والدفاع واتخاذ قرارات الحرب والسلم، مع احتفاظ إسرائيل بحق الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله، إلى جانب التزام الطرفين بالعمل على العيش بسلام.

ومن أبرز بنود الاتفاق أيضًا تشكيل فرق عمل مشتركة لصياغة اتفاق شامل للسلام، ووضع آليات تنفيذية لوقف دائم للأعمال العدائية، مع إعادة انتشار مرحلية للقوات الإسرائيلية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها.