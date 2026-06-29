زلزال قوي يضرب فنزويلا أثناء عمل رجال الإنقاذ للعثور على ناجين

ضرب زلزال قوي فنزويلا اليوم الاثنين، في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين تعرضت لهما الأسبوع الماضي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المدنيون ورجال الانقاذ البحث عن ناجين.

وبلغت قوة الزلزال، الذي وقع على بعد 27 كيلومترا شمال كاراباليدا على ساحل الكاريبي في فنزويلا الساعة السابعة ودقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، 6ر4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبي قوة الزلزال بـ1ر5 درجة.

وقال خورجي رودريجز رئيس الجمعية الوطنية إنه لم ترد تقارير بشأن وقوع ضرر إضافي بسبب الزلزال، الذي أصاب سكان العاصمة كاراكاس بالفزع ودفعهم للهروب إلى الشوارع.