هبوط اضطراري لطائرة ركاب بريطانية في ألمانيا بعد تصاعد دخان داخلها

اضطرت طائرة على متنها 225 راكباً وطاقم يضم 7 أفراد إلى الهبوط في مطار إرفورت-فايمار شرقي ألمانيا ليلة الأحد/الاثنين الماضية.

وصرح متحدث باسم المطار بأن السبب في ذلك يرجع إلى "تصاعد دخان غير واضح المصدر". ولم يُصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى.

وبحسب المعلومات، فإن الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 321" تابعة لشركة الطيران البريطانية "جيت 2" كانت في طريقها من اليونان إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح المتحدث أن الطائرة هبطت بأمان في إرفورت وذلك بعد إطلاق إنذار الطوارئ على متنها، وتم إجلاء جميع من كانوا على متنها، وفي أعقاب ذلك جرى إيواء الركاب داخل مبنى المطار وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأضاف المتحدث باسم المطار، أن شركة الطيران وفرت طائرة بديلة، كان عليها أولاً أن تقلع من المملكة المتحدة إلى ولاية تورينجن الألمانية "عاصمتها إرفورت". وفي نحو الساعة 12:40 ظهراً، أقلعت الطائرة البديلة متجهة إلى لندن.

ولم يُدْلِ المتحدث بأية تصريحات تتعلق بسبب تصاعد الدخان، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء لم تعثر على أي حريق داخل الطائرة. وتابع أن الطائرة ستبقى مؤقتاً في إرفورت لإخضاعها لفحص فني من قبل مختصي شركة الطيران.