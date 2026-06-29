إغلاق مصادم الهادرونات الكبير في أوروبا للخضوع لصيانة شاملة

أغلقت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، في جنيف، مصادم الهادرونات الكبير صباح اليوم الاثنين، ليبدأ عملية إعادة هيكلة مخططًا لها تهدف إلى تعزيز قوة التصادم والاقتراب من حل لغز المادة المظلمة.

ويأمل علماء الفيزياء أن يقدم المصادم، بعد تحديثه، رؤى جديدة في الفيزياء الأساسية، بما في ذلك طبيعة المادة المظلمة. ويُعتقد أن المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان معًا نحو 95% من الكون، إلا أنه لم تتم ملاحظتهما أو رصدهما بشكل مباشر قط.

ومن المقرر أن تدخل الآلة المحدثة، التي تُعرف باسم "هيلومي-إل إتش سي"، الخدمة في يونيو 2030.

وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، سيتم تحديث المكونات الرئيسية لمسرّع الجزيئات، الذي يبلغ قطر دائرته 27 كيلومترًا، لزيادة عدد تصادمات البروتونات بشكل كبير، والتعمق أكثر في الغموض الكوني.